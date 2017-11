Tesla perde $480.000 l’ora, di questo passo fallirà entro l’estate

Tesla rischia di esaurire la liquidità entro la prossima estate. Sono le stime elaborate dagli analisti di Bloomberg, in base alle quali il gruppo di auto elettriche fondato da Elon Musk avrebbe bruciato nel corso dell’ultima anno qualcosa come 8 mila dollari al minuto, 480 mila dollari all’ora e, com’è facilmente prevedibile, se non riuscirà a breve a invertire la rotta, resterà presto senza cash.

Gli analisti non gli danno più di altri 9 mesi di vita, a meno di non trovare nuovi investimenti per ben 2 miliardi di dollari. Anzi fissano addirittura una data e un orario precisi: le 2:17 di New York del 6 agosto 2018.

Prospettiva che almeno finora non sembra preoccupare gli investitori. In tanti infatti ipotizzano che le cose possano nettamente migliorare per la società americana già a partire dai prossimi mesi. Ieri le azioni del gruppo americano hanno segnato un aumento del 3% a $317.81, portando la capitalizzazione di mercato a $53 miliardi di dollari, sopra quella di Ford che ne vale 48 miliardi.

Per risolvere i problemi, nelle ultime settimane Elon Musk ha annunciato al mondo il primo camion elettrico della storia (Tesla Semi) e la nuova Roadster, una sportiva elettrica che tocca livelli di velocità mai visti prima per una macchina di questa categoria.

Tesla ha inoltre assicurato che l’accelerazione della produzione della Model 3, la berlina elettrica che costerà 35 mila di dollari, porterà ad un miglioramento della situazione.