Tesla: debutta Semi Truck elettrico. Musk: “Vi farà impazzire”

È partito il conto alla rovescia per la presentazione del Semi Truck elettrico di Tesla. Dopo gli inviti inviati alla stampa, l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato che il nuovo gioiello della casa automobilistica americana sarà svelato in diretta video giovedì 16 Novembre alle 20:00, ora della California.

“Vi farà impazzire e vi porterà in un’altra dimensione” ha detto Musk tramite il suo account Twitter, alimentando così la curiosità sul nuovo camion elettrico, la cui presentazione era stata inizialmente fissata per 26 ottobre, successivamente posticipata per via delle nuove urgenze create dai ritardi di produzione e consegna della Model 3.

Tesla Truck, questo il nome che dovrebbe avere, almeno a giudicare dagli inviti per la stampa, sarà svelato dalla sede di Hawthorne, in California, di Tesla, e rappresenta uno dei progetti su cui sta puntando di più Musk, soprattutto dopo che la società ha dovuto affrontare problemi di ritardi nella produzione e conseguenti licenziamenti.

Nel terzo trimestre dell’anno, intanto, la casa automobilistica ha evidenziato una perdita netta di 619 milioni di dollari, contro l’utile da 22 milioni del corrispondente periodo del 2016. Come perdita per azione, il risultato di 2,92 dollari è stato superiore ai 2,29 stimati.