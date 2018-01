Roubini: “Blockchain un miraggio, Bitcoin madre di tutte le bolle”

NEW YORK (WSI) – Dopo aver annunciato il bando, ora la Corea del Sud approva nuove regole che riguardano le criptovalute e conferiscono maggiore legittimità ai mercati e, come dicono gli operatori, sono positive a lungo termine.

La FSC (South Korea’s Financial Services Commission), la Commissione dei servizi finanziari della Corea del Sud, ha confermato alla CNBC che sono state delineate nuove misure anche se è ancora troppo presto per discuterne gli effetti.

In un documento datato 23 gennaio, l’autorità ha detto che avrebbe permesso solo il commercio di criptomonete da veri e propri conti bancari a partire dal 30 gennaio. Tali regole hanno permesso alle banche di rispettare gli obblighi di anti-riciclaggio.

“Le misure delineate miravano a ridurre i margini di sfruttamento delle transazioni in criptovaluta per attività illecite, come i reati, il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale”.