Private equity, prova di forza nel secondo trimestre

Spinti dalla debolezza del dollaro, i fondi europei di private equity hanno registrato una crescita del 10,5% nel secondo trimestre. Nel medesimo periodo sono andati bene anche i fondi del settore su scala globale: il Global Exchange Private Equity Index (GXPEI) misurato da State Street ha continuato infatti a registrare un’ottima performance, pari al 3,96%, in linea con l’incremento di 3,95 punti percentuali riportato nel primo trimestre.

L’indice rappresenta più di 2.500 miliardi di dollari di investimenti in private equity, con oltre 2.800 partnership di private equity al 30 giugno 2017.

“I fondi europei hanno riportato un trimestre molto solido, in parte trainati dalla debolezza del dollaro”, ha affermato Will Kinlaw, senior managing director e responsabile globale di State Street, “tuttavia, tralasciando l’impatto valutario, i fondi europei sono comunque stati in grado di raggiungere rendimenti trimestrali in euro pari al 3,72%, sovraperformando i fondi di private equity statunitensi in valuta locale”.