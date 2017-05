Previsioni sul future Dax …

Come di consueto aggiorniamo anche la previsione sul future Dax che al momento non sembra essere cambiata, come per il future Ftsemib visto ieri, permane pertanto il target di arrivo sul ciclo Annuale in area 13.000/13.500 circa.

Siamo sicuramente vicini all’area di massimo e quindi personalmente ho chiuso il 70% delle posizioni, in relazione anche all’ottimo risultato dall’apertura.

Apertura che come avevo indicato a suo tempo ove posta la freccia verde di destra avveniva in area 9000 circa, ad oggi c’è stato un rialzo valso all’incirca 3592 punti del future.

Con questo risultato e l’avvicinamento del massimo la diminuzione dell’esposizione soddisfa due aspetti:

Diminuzione del rischio

Presa di beneficio per la maggior parte della posizione

in questo modo un’ improvvisa discesa dei prezzi non potrebbe cogliere impreparati e non eroderebbe troppo il profitto fino a qui raggiunto.

Di contro il 30% mantenuto aperto potrà produrre ulteriore profitto sulla continuazione di tendenza.

Quando effettuerò le prossime chiusure lo vedremo a breve.

Partendo dal presupposto che l’indicatore di ciclo, rappresentativo del ciclo Annuale Fusion, indica un avvicinamento alla zona di massimo, ma una probabile continuazione di tendenza rialzista.

Come delinea anche il Battleplan del ciclo che evidenzia ancora un Mensile rialzista prima del leggero ritracciamento . (Su questo punto vedremo un ulteriore ipotesi nel prossimo report di aggiornamento su questo future , ipotesi tuttavia ininfluente ad ora).

Ecco come dovrebbe essere lo sviluppo del tragitto futuro del future effettuato con il nostro consueto algoritmo previsionale.

In pratica l’obbiettivo finale del 30% di posizione ancora aperta è una chiusura sul massimo del prossimo ciclo Mensile che dovrebbe essere, come detto, rialzista o quantomeno portare ad un ulteriore massimo prima del ritracciamento.

