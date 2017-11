Più zucchero meno nocciole: cambia la ricetta della Nutella

MILANO (WSI) – La crema alle nocciole spalmabile più famosa al mondo cambia ricetta. La Nutella avrà più zucchero e latte in polvere e meno cacao e nocciole. La Ferrero avrebbe confermato il cambio di ricetta, precisando però che qualità e gusto della Nutella rimangono invariati e che l’azienda periodicamente introduce piccole modifiche.

In tal caso le modifiche riguarderebbe la quantità di zucchero, il 56,3% rispetto al 55,9% di prima, e di latte in polvere, l’8,7% contro il 7,5% della precedente ricetta. E mentre dalla società di Alba si affrettano a dire che nulla a livello di gusto cambierà, in rete monta la protesta.

“Come avete potuto cambiare la ricetta. Pensavamo non fosse possibile fare una cosa del genere“, scrive un consumatore su Twitter citato da Il Corriere della Sera.

Sono state le associazioni dei consumatori ad accorgersi di qualcosa di diverso nella Nutella che si trova oggi sugli scaffali dei supermercati in particolare il colore hanno più chiaro.

“Visto che il colore della nuova Nutella è più chiaro, stiamo lavorando sul presupposto che il latte scremato in polvere è stato aggiunto a spese del cacao.

La Nutella recentemente è entrata nel mirino dell’agenzia ungherese per la sicurezza alimentare, che ha detto che i vasetti della crema di nocciole venduti in Ungheria sembravano “meno cremosi” rispetto a quelli venduti nella vicina Austria. La Commissione europea ha dichiarato che a settembre prossimo darà agli Stati membri un milione di euro per contribuire a migliorare i test di comparazione dei prodotti per individuare le differenze di qualità.