Marchionne (FCA) promette: “la prima supercar elettrica sarà Ferrari”

“Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari, sarà la prima a farlo: la faremo, è un dovuto”. Parola dell’ad di Fca, Sergio Marchionne che, dal Salone dell’auto di Detroit, a gli chiedeva se la Ferrari elettrica sarà nel piano industriale Marchionne ha risposto: “potrebbe”.

Accanto a una possibilità, arriva una conferma: “La Suv Ferrari arriverà entro il 2020″. Il presidente del Cavallino, che nei giorni scorsi aveva parlato delle elettriche e dell’aumento del loro peso (“entro il 2025″, aveva detto l’ad, “la metà delle auto nel mondo sarà elettrificata”), si è espresso anche sugli standard delle emissioni Usa.

Marchionne ha inoltre aggiunto che:

Parlando poi dell’organico, l’Aa di Fca ha detto che:

“l’impegno come lo abbiamo preso qui” negli Stati Uniti “lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l’organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo”.