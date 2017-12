Lavoro: migliaia assunzioni presso Amazon e Poste Italiane

ROMA (WSI) – Buone notizie dal fronte del lavoro. Sia Poste Italiane che Amazon hanno annunciato l’apertura di nuove posizioni.

In particolare il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha promosso una nuova campagna di selezione per assumere portalettere, nell’ambito del piano di assunzioni 2015-2020. Sono previsti contratti a tempo determinato per la stagione invernale del 2018, a favore sia di diplomati sia di laureati anche privi di esperienza pregressa da inserire in numerose zone del territorio nazionale, da Nord a Sud. Per partecipare è necessario aver conseguito il diploma con votazione minima 70/100 o la laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, nonché occorre possedere la patente per la guida del motomezzo aziendale e infine essere in possesso del patentino del bilinguismo (solo per i candidati nella Provincia di Bolzano).

Si può inviare la propria candidatura attraverso il sito di Poste italiane entro il 3 gennaio del 2018.

Nuove opportunità di lavoro anche da Amazon in vista dell’apertura del nuovo polo logistico a Casirate D’Adda (Bergamo) che porterà fino a 400 assunzioni di personale, in gran parte magazzinieri e addetti, ma non mancheranno anche altre figure professionali. Per candidarsi occorre visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo Amazon “Lavora con noi“.

Tra le altre grandi aziende che assumono si segnalano Accenture che assumerà circa 2400 lavoratori, Fendi a Ripoli in provincia di Firenze ne assumerà 350 fino a MotorK, azienda specializzata in marketing per l’industria automobilistica alla ricerca di 60 talenti digitali.