Guerra dazi, malgrado caso Huawei Cina avvia la tregua

L’accordo di tregua commerciale raggiunto a margine del G20 fra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader cinese Xi Jinping, verrà immediatamente implementato dalle autorità cinesi. Il periodo di attesa di 90 giorni servirà ai negoziatori delle due potenze per raggiungere un accordo sui futuri rapporti commerciali. Non è stato chiarito nel dettaglio quali materie saranno oggetto dei negoziati.

“La Cina attuerà immediatamente il consenso raggiunto da entrambe le parti su prodotti agricoli, energia, automobili e altri elementi specifici”, ha detto un portavoce del ministero del commercio, Gao Feng, durante l’abituale incontro con la stampa. Il portavoce non ha chiarito se il dazio al 40% sulle auto introdotto dalla Cina sarà ritirato, come annunciato dal presidente Trump. Riguardo ai contenuti delle trattative, Gao ha dichiarato che le due parti discuteranno anche della protezione della proprietà intellettuale, della cooperazione tecnologica, dell’accesso equo al mercato e al commercio e che “lavoreranno sodo per raggiungere un accordo”.