Giappone: bilancio Banca centrale senza freni, supera valore Pil

Per la prima volta nella storia, una banca centrale ha stampato denaro sufficiente per comprare asset di valore superiore a quello del Pil annuale del Paese in cui opera.

È quanto sottolineano gli analisti del sito di finanza americano Zerohedge, riferendosi al bilancio della Banca centrale giapponese (BoJ) che, nel mese di novembre, si è attestato a 553,6 mila miliardi di yen.

Una cifra record, addirittura superiore a quella del Pil nominale annualizzato, risultato pari a 552,8 mila miliardi alla fine dei giugno.