General Electric sommersa dai debiti, si allunga ombra default

Pesante tonfo ieri alla Borsa di Wall Street per General Electric. Il titolo del conglomerato americano ha perso quasi il 7% a $7.99 per via delle situazione sempre più grave in cui versa il gruppo, sommerso dai debiti.

Una conferma del peggioramento delle situazione è arrivata ieri dall’amministratore delegato Larry Culp, che ha confermato l’urgenza per il gruppo di vendere asset per ridurre il suo debito elevato, che viaggia sui massimi da sei anni. E che pertanto rischia, secondo alcuni analisti, di causare il default del colosso Usa. Nel terzo trimestre, GE aha comunicato $ 114 miliardi di debito, 3,7 volte il suo capitale azionario e oltre quattro volte il rapporto debito / capitale medio del settore pari a 0,77.

“Al momento non abbiamo priorità più alta che ridurre il debito”, ha detto Culp alla CNBC. “Abbiamo molte opportunità per farlo attraverso le vendite di asset”.

Sempre nel terzo trimestre, GE ha registrato una perdita trimestrale di $ 22,8 miliardi, ha tagliato il suo dividendo annuale a soli 4 centesimi per azione. Da allora, alcuni analisti hanno messo in dubbio la liquidità di GE e, di conseguenza, hanno iniziato a ridurre i loro prezzi obiettivo.

Le ultime bocciature in ordine temporale sono arrivate ieri dagli analisti del Credit Suisse e CFRA, che hanno tagliato i prezzi obiettivi sul titolo rispettivamente da $ 12 a $ 10 e $ 9, citando l’andamento incerto sugli utili e sui margini di GE nonché e sulle potenziali passività e svalutazioni delle sue unità assicurative e elettricità. Previsioni al ribasso che si aggiungono a quelle dell’analista di JPMorgan, Stephen Tusa, che la scorsa settimana ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a $ 6 da $ 10.

Come se non bastasse, alcune obbligazioni GE stanno ora scambiando molto al di sotto della media, e il suo credit default swap quinquennale è salito a un prezzo di offerta di 176,5 punti base, secondo i dati di IHS Markit e Refinitiv.