Il patrimonio della famiglia Le Pen è finito sotto la lente delle autorità fiscali francesi. Il fisco, che ritiene i beni dichiarati sottovalutati, ha avviato una procedura di controllo per verificare presunte irregolarità. La candidata del Front national è soggetta di due procedure per avere ampiamente sottovalutato i beni in suo possesso, detenuti in comproprietà con il padre e fondatore del partito di estrema destra da lei guidato, Jean-Marie Le Pen.

(In fase di scrittura)