Fisco, verso condono totale su cartelle fino a 1000 euro

Nella discussione sul decreto fiscale che accompagnerà la prossima manovra economica, e che dovrebbe arrivare lunedì in Consiglio dei ministri, spunta l’ipotesi di uno sconto delle cartelle esattoriali, ma solo per quelle “mini” affidate alla riscossione dal 2000 al 2010.

Secondo quanto riferisce oggi Il Sole 24 Ore, la norma allo studio dovrebbe prevede la cancellazione di tutti i debiti fino a mille euro, che interesserà anche multe stradali e bolli auto.

L’ultima bozza circolata prevede, infatti, la cancellazione di tutti i debiti fino a mille euro (importo che deve comprendere capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati alla riscossione dal 2000 al 2010. Una cancellazione per cui il contribuente non dovrà attivarsi, perché saranno gli agenti della riscossione a procedere con il “pilota automatico” entro la fine del 2018. La misura a cui sta lavorando il Governo e che servirebbe a ripulire il magazzino dell’ex Equitalia, strappando circa un quarto di tutte le cartelle.