Debutta Syz Capital, società specializzata nel “private investment”

Syz, gruppo finanziario svizzero a conduzione familiare, ha lanciato Syz Capital, società specializzata nella consulenza e nei private investment, ovvero negli investimenti sui mercati privati. In qualità di quarta divisione aziendale del gruppo, si dedica alla selezione di interessanti opportunità di investimento negli universi di private equity, debito privato e immobiliare, offrendo soluzioni personalizzate attraverso fondi tematici e strumenti di coinvestimento, nonché servizi di consulenza relativi a soluzioni di finanziamento e strutturazione del capitale.

Marc Syz, cogestore di Syz Capital ha dichiarato: “Per individuare i migliori trend sono necessarie competenze specifiche. Syz Capital mira a offrire un accesso esclusivo a opportunità di nicchia nell’ambito di mercati privati e investimenti diretti. Si impegna a garantire l’allineamento degli interessi di tutte le parti partecipando attivamente in ogni transazione.”

Secondo quanto comunicato dalla società, l’offerta si fonda su due pilastri. Innanzitutto, Syz Capital offrirà un fondo multi-manager diversificato, che sfrutterà un modello proprietario di asset allocation per valutare le opportunità sulla base del loro valore assoluto e relativo sui mercati, prestando al contempo attenzione ai cicli di mercato. Il suo approccio privo di vincoli mira a individuare le migliori opportunità in termini di remunerazione del rischio nell’ambito della struttura del capitale. Syz Capital offrirà inoltre mandati ad hoc agli investitori alla ricerca di portafogli personalizzati nei sottosegmenti dei mercati privati.

In secondo luogo, un team dedicato si concentrerà nello specifico sulle opportunità di investimento orientate alla crescita, come ad esempio le strategie di buy-and-build, che permettono l’affermazione di leader di settore attraverso il consolidamento di un mercato frammentato. Il team collaborerà con aziende a conduzione familiare affermate ed esperte (da tempo operanti nei rispettivi settori e dotate di grandi conoscenze operative) allo scopo di ottimizzare la creazione di valore. Forte dell’esperienza in ambito di esecuzione maturata in Europa e in Asia, Syz Capital offre a family office e investitori opportunità di investimento dirette “deal-by-deal”.

Eric Syz, ceo del gruppo Syz ha spiegato: “La nostra base di clienti è principalmente composta da imprenditori, che comprendono l’impatto economico effettivo degli investimenti in aziende private; ciò significa condividere una vision e sfruttare la crescita generata da un modello di business di successo. Molti dei nostri clienti hanno dato vita a grandi aziende, producendo crescita economica e lavoro, non soltanto perché hanno avuto ottime idee, ma anche perché sono stati supportati da partner finanziari con la medesima vision”.