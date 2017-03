Consip: scontro Grillo-Renzi. “Matteo sei una gaffe esistenziale”. “Beppe vergognati”

FIRENZE (WSI) – E’ scontro tra Matteo Renzi e Beppe Grillo dopo l’uscita dell’ex premier sul fatto che, se fosse colpevole, il padre Tiziano Renzi, coinvolto nell’inchiesta Consip, dovrebbe avere “condanna doppia”.

Il leader del Movimento Cinque Stelle su Twitter commenta:

Dura la replica di Matteo Renzi che affida ad una lettera apparsa sul suo blog l’accusa a Grillo:

“Da giorni il tuo blog e i tuoi portavoce attaccano mio padre perché ha ricevuto qualche giorno fa un avviso di garanzia per concorso esterno in traffico di influenza. È la seconda volta in 65 anni di vita che mio padre viene indagato. (…) Mio padre ha reclamato con forza la sua innocenza, si è fatto interrogare rispondendo alle domande dei magistrati, ha attivato tutte le iniziative per dimostrare la sua estraneità ai fatti (….) Personalmente spero che quando arriverà la parola fine di questa vicenda ci sia la stessa attenzione mediatica che c’è oggi. La verità arriva, basta saperla attendere (…) Spero che un giorno ti possa vergognare – anche solo un po’ – per aver toccato un livello così basso”.