Caos Global Compact: cade governo belga, è crisi in Europa

Il Global Compact mette in crisi il governo belga. Il premier Charles Michel ha deciso di rassegnare le sue dimissioni al Re dopo la mozione di sfiducia avanzata dai Verdi e socialisti nei confronti del suo governo accusato di voler sottoscrivere il Global Compact.

Il Global Compact è un documento non vincolante dellOnu che propone linee guida internazionali sull’immigrazione con una serie di obiettivi, fra cui miglior accesso ad assistenza sanitaria e istruzione per i rifugiati. L’Alleanza nazionalista neo-fiamminga (N-Va) si è sempre detta ostile al patto avviando una campagna molto forte come quella sposata, nel resto d’Europa, dalle principali forze della destra populista.

Vari i tentativi di dialogo avanzati da Michel che, di fronte alla proposta di un voto di sfiducia, ha fatto marcia indietro. Il Global Compact ha portato forti polemiche anche in Italia . Il 17 dicembre l’assemblea generale dell’Onu si era invece espressa sul Global compact per i rifugiati e in quel caso l’Italia ha votato a favore. Una decisione che ieri è stata accolta con soddisfazione da parte dei 5 stelle, mentre è stata fortemente contestata a destra (soprattutto da Fratelli d’Italia) e dalla Lega. O oggi il governo ha deciso di rinviare inviata la decisione sull’adesione dell’Italia al Global Compact.

“Il governo si impegna il governo a rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia al Global Compact in seguito a un’ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata”.

Così si legge nel testo della decisione. Nelle ultime ore era intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini.