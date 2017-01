Cambio Eur-JPY, vince Euro…

Le aspettative di crescita 2017 per l’economia Giapponese non sono per niente positive, inoltre un probabile aumento della tassa sui consumi di circa un 2% potrebbe causare uno scenario di recessione per il nuovo anno.

E come per l’economia , anche le aspettative sulla valuta sono di forte svalutazione rispetto all’ Euro per i prossimi due/tre anni.

Al momento il cambio Eur-JPY si trova su un minimo del ciclo quinquennale, come è ben rilevabile dell’immagine, il minimo precedente potrebbe già essere stato il minimo ciclico di lungo periodo che ha dato il via alla svalutazione.

Evidenziamo la situazione ciclica attuale…

Dal minino del ciclo Economico in corso ad oggi ci sono stati due cicli Biennali che hanno generato una escursione del cambio da 95 a 150 circa per poi arrivare in area 109 circa da dove è iniziata una nuova svalutazione.

Per poterlo stabilire restringiamo ancora lo zoom e possiamo riscontrare che all’ interno del Quinquennale ci sono stati quattro cicli Annuali, tutto come previsto dall’ analisi ciclica.

In pratica ciclicamente il Quinquennale è già finito in quanto ha sviluppato al suo interno due cicli Biennali, ciascuno composto da due cicli Annuali.

Pertanto l’annuale in corso è già parte del nuovo ciclo Economico anch’ esso pertanto iniziato.

Ci troviamo quindi al momento nella fase di rintracciamento del primo ciclo Intermestrale del primo ciclo Annuale del nuovo ciclo economico, che porterà una imminente svalutazione dell’ JPY rispetto all’euro.

Svalutazione che dovrebbe essere quindi iniziata a quota 109 sul precedente minimo.

Il Dna del ciclo economico prevede un rintracciamento abbastanza profondo, potrebbe essere anche una lingua che si sviluppa sul ciclo Intermestrale , di quattro ordini inferiori all’Economico, ed i prezzi potrebbero quindi arrivare al minimo precedente o addirittura superarlo di poco.

Tuttavia il Dna prevede i prezzi vicini al minimo precedente ma non inferiori.

Tuttavia i canali Biennali si sono già girato verso l’alto ed evidenziano un target attorno ai 110 quindi sensibilmente superiore al precedente minimo.

Ad ogni modo a quel target sarà conveniente acquistare Eur-JPY nel lungo periodo, la cosa si rileverà sicuramente molto interessante.

