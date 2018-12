Brexit: se accordo non passa, Ue potrebbe rinviare uscita di Londra

Se l’accordo siglato tra Theresa May e l’Unione europea non dovesse ottenere il via libera da parte del Parlamento inglese il prossimo 11 dicembre, allora potrebbe scattare il piano B. Questa l’indiscrezione del Telegraph secondo cui qualora l’accordo venisse bocciato, l’Ue sarebbe pronta a discutere l’estensione dell’articolo 50, rinviando così l’uscita della Gran Bretagna a dopo il 29 marzo 2019.

L’ipotesi della bocciatura dell’accordo in parlamento si fa sempre più concreta alla luce dello scontro delle ultime ore sulla mancata pubblicazione integrale di un parere legale sul divorzio dall’Unione. La critica più grande all’accordo che la premier May ha ottenuto da Bruxelles riguarda il cosiddetto backstop sul confine con l’Irlanda del Nord. Secondo il quotidiano britannico la premier May sarà a Bruxelles il 13 dicembre, due giorni dopo il voto, e lì verranno avviate con i leader Ue nuove discussioni sul tema Brexit.

Intanto fanno discutere le parole dell’ex premier laburista Tony Blair intervistato da Il Sole 24 Ore a cui spiega la necessità di un secondo referendum.