“Boom Bitcoin ha giorni contati, resterà solo la tecnologia”

Il boom del Bitcoin ha i giorni contati. Ne è convinto l’economista di Harvard Kenneth Rogoff secondo il quale i prezzi della moneta digitale “crolleranno” sotto il peso della crescente pressione regolamentatrice da parte dei governi.

“La mia migliore ipotesi al momento è che nel lungo periodo la tecnologia sottostante crescerà, ma le quotazioni subiranno un collasso”, ha detto Rogoff in un articolo per The Guardian e Project Syndicate.

Da inizio anno, il prezzo del Bitcoin è salito del 365 per cento, raggiungendo il livello $ 4.638,07.

La moneta digitale e le sue principali concorrenti operano su piattaforme crittografate chiamate blockchains in cui le transazioni sono anonime e non sono gestite da un’autorità centrale e quindi fuori dal controllo delle banche centrali.

Rogoff è convinto che, in futuro, gli sforzi dei governi per frenare le valute virtuali potrebbero eventualmente contribuire a diminuire l’interesse speculativo in questo asset.