Black Friday, come non cadere nella trappola della febbre da sconti

Si apre oggi la settimana del Black Friday, il giorno X per approfittare dai saldi flash messi a disposizione venerdì da una pluralità di venditori dell’universo e-commerce. La tradizione, nata negli Stati Uniti, ha accresciuto enormemente la sua popolarità nel nostro Paese negli ultimi anni. Lo ha ricordato il Movimento difesa del cittadino, sostenendo che secondo una recente indagine di Idealo, nel 2016 l’interesse per il Black Friday è cresciuto del 99,7% rispetto all’anno precedente. Ad essere catturati da questa corsa all’acquisto non sono più solo i teenagers ma anche i 40enni, e gli uomini battono le donne con il 65,5% contro il 34,5%. All’aumento della popolarità e della relativa copertura mediatica i truffatori hanno cercato di approfittare della conoscenza, ancora non approfondita, del pubblico.

“Se da una parte non possiamo negare la forza di questi fenomeni globali che sfruttano al massimo le possibilità del commercio elettronico fornendo ottime occasioni di risparmio prima dei tradizionali saldi, dobbiamo fare attenzione a non cadere nelle solite trappole che, da sempre, si nascondono dietro le super offerte e a non farci prendere dall’ansia da acquisto compulsive” ha affermato il presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Francesco Luongo.

Ecco il decalogo elaborato dal Movimento difesa del cittadino per evitare truffe e ottenere il meglio dal Black Friday e il Cyber Monday.