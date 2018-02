Bitcoin, la nascita di una cripto-utopia nei Caraibi

La chiamano Puertopia, ma poi qualcuno azzardò che sembrava più il nome di un parco giochi e così è stata ribattezzata Sol. Decine di imprenditori, diventati ricchi grazie alla blockchain e alle criptovalute, si stanno dirigendo in massa verso Porto Rico, dopo aver venduto case e auto in California e stanno così stabilendo la residenza sull’isola dei Caraibi nella speranza di evitare di pagare onerose tasse statali e federali sulle loro fortune in crescita, alcune delle quali ora raggiungono i miliardi di dollari.

E questi uomini hanno un piano per la loro ricchezza: vogliono costruire una cripto-utopia, una nuova città dove il denaro è virtuale e i contratti sono tutti pubblici, per mostrare al resto del mondo come potrebbe apparire un futuro cripto. Per più di un anno, gli imprenditori erano alla ricerca del posto migliore dove realizzare il loro sogno.

Dopo che l’uragano Maria ha decimato le infrastrutture di Portorico e il prezzo delle criptovalute ha cominciato a salire, hanno visto un’opportunità in tutto ciò così ha iniziato ad affluire nel Paese per creare il loro paradiso. Gli investitori stanno trascorrendo le loro giornate a caccia di immobili dove potrebbero realizzare aeroporti e banchine, stanno rilevando alberghi e un museo nella sezione storica della capitale, chiamata Old San Juan e dicono di essere vicini a convincere il governo locale a permettere loro di avere la prima cripto-banca.

“Quello che è successo qui è una tempesta perfetta”, ha detto Halsey Minor, il fondatore del sito di notizie CNET, che sta spostando la sua nuova società blockchain – chiamata Videocoin – dalle Isole Cayman a Porto Rico. Riferendosi all’uragano Maria e all’interesse per gli investimenti che ne è seguito, ha aggiunto:

“Mentre l’uragano risultava davvero dannoso per la gente di Puerto Rico, a lungo termine si è rivelata una manna dal cielo se la gente guarda il passato”.

E i locali come hanno presto questa novità? Alcuni sono aperti indicando la nuova ondata come una gradita invasione di investimenti e idee. “Siamo aperti al cripto-commercio“, ha dichiarato Erika Medina-Vecchini, responsabile dello sviluppo commerciale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico e il Commercio. Altri però temono che l’isola venga utilizzata per un esperimento e parlano di “colonialismo cripto”.

“Siamo il parco giochi fiscale per i ricchi , ha dichiarato Richard Lopez, 32 anni, che gestisce un ristorante di pizza, Estella, nella città di Arecibo.