Azimut, Escalona entra nella rete come vicepresidente dell’area assicurativa

Il gruppo Azimut rafforza Azimut Financial Insurance e il suo impegno nell’area assicurativa con l’ingresso di Armando Escalona il quale sarà proposto come vice presidente della società.

Escalona vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel settore del risparmio gestito e una profonda conoscenza e competenza nel segmento assicurativo. Entrato nel gruppo Deutsche Bank nel 2004 come direttore commerciale di Finanza & Futuro, nel 2010 viene nominato amministratore delegato della società di cui diventa vice presidente nel 2017 quando assume anche l’incarico di senior advisor della divisione Private Wealth & Commercial Clients di Deutsche Bank in Italia.

Per Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management Sgr e di Azimut Financial Insurance “l’ingresso di un professionista di valore quale Armando si inquadra nella più ampia strategia di sviluppo del Gruppo che si articola anche nel rafforzamento del mondo assicurativo le cui masse totali hanno superato i 7 miliardi di euro. Grazie alla sua comprovata esperienza e alle competenze significative maturate, siamo certi che Armando saprà dare un importante contributo alla crescita della società e un’ulteriore spinta all’espansione del business in Italia”.

Azimut Financial Insurance, controllata al 100% da Azimut Holding, svolge attività di intermediazione assicurativa e attività di collocamento e distribuzione di prodotti assicurativi e bancari.