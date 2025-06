Zurich Italia e Deutsche Bank ancora insieme nelle polizze Vita

Zurich Italia e Deutsche Bank hanno rinnovato la partnership decennale per la distribuzione di soluzioni assicurative Vita.

Grazie a questa collaborazione, i clienti Deutsche Bank potranno continuare a beneficiare di una gamma completa di soluzioni Vita firmate Zurich, tra cui polizze di risparmio, investimento e protezione, ideate per rispondere alle diverse esigenze di pianificazione finanziaria e tutela dei rischi della vita.

“La conferma e il rafforzamento di questa partnership testimoniano la volontà condivisa di offrire ai nostri clienti soluzioni affidabili e all’avanguardia, studiate per una protezione personalizzata e completa”, ha dichiarato Bruno Scaroni, Country cdeo di Zurich Italia. “La collaborazione con Deutsche Bank rappresenta una vera alleanza strategica per il Gruppo Zurich, e si estende anche ad altri mercati e ambiti di business. Lavorando insieme, possiamo unire le nostre competenze globali per accompagnare le persone nelle loro scelte, offrendo innovazione, consulenza su misura e un supporto concreto in ogni fase della vita.”