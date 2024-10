Zurich Bank nomina nuovo area manager Reginelli e punta alla crescita

Zurich Bank accelera il suo piano di espansione in Italia con un nuovo nome di rilievo: Donato Reginelli è stato nominato area manager, portando con sé oltre 30 anni di esperienza nel mondo della consulenza finanziaria. Con un team di quattro consulenti finanziari senior, Reginelli avrà il compito di rafforzare la presenza della banca sul territorio e promuovere una strategia di crescita ambiziosa, in linea con l’obiettivo di offrire un servizio personalizzato e di alto valore aggiunto ai clienti di alto profilo.

La strategia di Zurich

In particolare, Zurich prosegue nel proprio percorso di crescita capillare sul territorio italiano con la nomina di Donato Reginelli a nuovo Area Manager. Reginelli, professionista di grande competenza nel settore bancario e della consulenza finanziaria, rafforzerà ulteriormente la vicinanza della Banca alla clientela locale, seguendo importanti obiettivi di crescita e sviluppo commerciale. L’entrata nella rete di un team così qualificato conferma l’intenzione di Zurich Bank di consolidare la propria posizione nel mercato della consulenza finanziaria, ampliando ulteriormente la propria capacità di servire i clienti con un approccio personalizzato e ad alto valore aggiunto.

Chi è Reginelli

Con oltre 30 anni di esperienza maturata interamente presso Banca Generali, dove ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di District Manager, Reginelli porta in Zurich Bank una profonda conoscenza del settore e una consolidata capacità di gestione delle relazioni con clienti di alto profilo. Entrano nella rete di Zurich Bank anche quattro consulenti finanziari senior – Lorella Maraldi, Marco Maraldi, Maurizio Mauri e Maria Rita Moretti. Quattro professionisti di comprovata esperienza nel settore e da tempo riferimento per una clientela privata di alto profilo, che continueranno a supportare Reginelli anche in Zurich Bank.

Gli obiettivi della banca

Grande soddisfazione è stata espressa da Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank, che ha sottolineato il successo dell’operazione raggiunto grazie a un eccellente lavoro di squadra e al decisivo supporto del Recruiting Team guidato da Carlo Francesco Nicolini.