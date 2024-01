L’1 febbraio, data da segnare in rosso. Piazza Affari, nella cornice di Palazzo Mezzanotte, lì dove i mercati pulsano 365 giorni all’anno, dalle 8:30 alle 13:30, andrà in scena la 2^ edizione de “Il valore della consulenza”. Quanto vale la consulenza finanziaria e come sarà nel prossimo futuro? Come incoraggiare il ricambio generazionale e l’interazione tra reti e case prodotto? L’industria del risparmio si confronterà sull’evoluzione della professione e sui cambiamenti demografici del Paese in un evento esclusivo targato Wall Street Italia.

I protagonisti dell’evento

In particolare, dopo l’appuntamento di esordio vissuto un anno fa, i protagonisti della consulenza finanziaria italiana tornano ad incontrarsi in un evento esclusivo organizzato da Wall Street Italia. “Troppo giovani o troppo anziani”, sarà forte il focus sul tema demografia. Uno dei trend che nel lungo periodo cambierà di più il nostro Paese. Ci saranno le principali reti italiane: ben 12. Ci saranno ben 6 case d’investimento. Ma avremo anche la presenza di esperti e figure istituzionali fondamentali per il settore.

Segui lo streaming

L’evento fisico è su invito. Sarà però possibile per tutti seguire la diretta streaming online attraverso la nostra piattaforma video proprietaria registrandosi a questo indirizzo. Vi aspettiamo!