WSI Smart Talk: verso ConsulenTia, venerdì alle 15 appuntamento con Luigi Conte

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni settore, ma quale sarà il suo impatto sulla consulenza finanziaria? Professionalità, azione umana e visione d’insieme sono i tre fattori chiave che determineranno e consolideranno la leadership dell’uomo anche in futuro. Ne parleremo venerdì 7 marzo alle 15, in diretta su WSI Smart Talk, con un ospite d’eccezione: Luigi Conte, presidente di Anasf.

Da ConsulenTia al futuro del settore

A pochi giorni dall’inizio di ConsulenTia 2025, l’evento di riferimento per il mondo della consulenza finanziaria in programma a Roma l’11, 12 e 13 marzo, analizzeremo le sfide e le opportunità offerte dall’AI, tra automazione dei processi, evoluzione del ruolo del consulente e nuovi modelli di relazione con i clienti.

Durante la trasmissione dal titolo “ConsulenTia 2025: la consulenza nell’era dell’AI” discuteremo anche delle tematiche al centro di questa edizione della kermesse romana, dall’alfabetizzazione finanziaria ai cambiamenti normativi, fino all’equilibrio tra innovazione e competenze umane, grazie alle anticipazioni fornite al riguardo da Luigi Conte, intervistato per l’occasione dal nostro direttore Leopoldo Gasbarro.

Segui la diretta di WSI Smart Talk

Appuntamento in diretta domani alle 15. Segui la live su WSI Smart Talk per un confronto esclusivo su come l’intelligenza artificiale sta ridefinendo il futuro della consulenza finanziaria.