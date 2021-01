WSI Smart Talk speciale Usa, alle 17,15. In diretta dagli Usa economisti e gestori

Alle 17,15 di oggi andrà in onda il programma WSI Smart Talk – Speciale Usa per commentare gli sviluppi economico – finanziari e di politica internazionale del post elezioni statunitensi.

Due i momenti della trasmissione. Nella prima parte, in attesa del collegamento con gli Stati Uniti, in cui Massimiliano Volpe, giornalista di Wall Street Italia, con Alberto Artoni, Portfolio Manager US Equity di AcomeA SGR e Andrea Delitala, Head of Euro Multi Asset di Pictet Asset Management, analizzerà i dati economico finanziari il giorno dopo l’aggressione a Capitol Hill.

Interverranno successivamente Titta Ferraro, giornalista Finanzaonline, Michele Fanigliulo, ufficio studi Wall Street Italia, Simone Borghi, ufficio studi Wall Street Italia per commentare gli ultimi sviluppi sui mercati finanziari e sul forum di Finanzaonline.

Inoltre con Christian Miccoli, fondatore di Conio, verrà fatto il punto anche sul recente rally messo a segno dal Bitcoin.

Dalle ore 18 partirà il collegamento con gli ospiti negli Stati Uniti.

Con Leopoldo Gasbarro, direttore Wall Street Italia, avremo l’economista Dominick Salvatore – in collegamento da New York, l’analista Coleman Kendall – in diretta da Washington, il prorettore per la Cina del Politecnico di Milano Giuliano Noci che farà il punto sugli scenari geopolitici.

Guest star della trasmissione il musicista Tullio de Piscopo che ci racconterà della sua esperienza americana.