WSI Smart Talk presenta VIDOO

Lunedi 7 giugno alle ore 15 è prevista la presentazione di una nuova rivoluzionaria piattaforma per la comunicazione aziendale e non. La presentazione, in diretta sul sito e sui canali social di Wall Street Italia, si svilupperà all’interno della trasmissione WSI Smart Talk alla quale parteciperanno ospiti prestigiosi del mondo della finanza, della consulenza e della comunicazione.

Se la pandemia ha cambiato il mondo, adottando una digitalizzazione sempre più spinta, la comunicazione non poteva in nessun modo continuare ad essere gestita con crismi e strumenti che ormai risultano obsoleti e anacronistici. C’è bisogno di velocità, comodità, multicanalità e una gestione dei contenuti sempre più approfondita, targhetizzata e personalizzata.

Ma non vogliamo anticiparvi altro. Seguite la trasmissione e capirete che di VIDOO non potrete più farne a meno.

Visto che per noi la tecnologia è solo una parte della comunicazione purchè veicoli contenuti di prestigio, WSI Smart Talk coglierà l’occasione per approfondire con i suoi ospiti anche i temi legati al mondo della finanza, dell’economia e delle imprese.

L’evento di presentazione sarà condotto da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia mentre il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè ci renderà più edotti circa la profonda trasformazione che sta vivendo il mondo delle banche.

Il professor Ruggero Bertelli approfondirà i temi sempre più urgenti dell’educazione finanziaria. Lo chef Niko Romito ci spiegherà quanto comunicazione e formazione rappresentino elementi indispensabili anche nel settore dell’altissima gastronomia mondiale.

Ci sarà anche il giornalista e scrittore Alan Friedman che ci parlerà del particolare momento che sta vivendo l’economia internazionale. Infine con Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali faremo il punto sul mondo bancario italiano.

Ma gli ospiti non finiranno qui perché firme prestigiose del mondo del giornalismo e della finanza italiana accompagneranno il nostro viaggio nel mondo che cambia, un viaggio che noi saremo sempre pronti a raccontarvi.