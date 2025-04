WSI Smart Talk, oggi alle 12 la view sui mercati di Alessandro Varaldo

L’introduzione dei dazi Usa ha scatenato la volatilità sui mercati negli ultimi giorni tra rilanci, smentite e possibili trattative, in una situazione che resta tutta da decifrare e che avrà impatti sulle prospettive di crescita dei vari Paesi. In questa nuova puntata del format di interviste di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo l’evoluzione dello scenario macroeconomico e l’importanza di restare vicini ai clienti in queste fasi in esclusiva con Alessandro Varaldo, AD di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM), in diretta, a partire dalle 12:00.

I temi della puntata

In particolare, con Alessandro Varaldo, nel corso della trasmissione odierna si approfondiranno tutte le sfaccettature e le novità sul fronte dei mercati finanziari, e su quelle che possono essere le prospettive future per i prossimi mesi.

Segui la videointervista in live

Per chi volesse, da qui sarà possibile seguire in diretta la videointervista integrale.