Nuova puntata in diretta con Smart Talk martedì 26 settembre alle ore 15:00, una puntata in cui si parlerà di sostenibilità, svariando anche su tanti altri temi di attualità per l’economia globale come la situazione della Cina. anche alla luce degli ultimi sviluppi del colosso immobiliare Evergrande che resta in difficoltà. Ospiti del nostro direttore Leopoldo Gasbarro saranno Fabrizio Caputo, Managing Director di Nexta Capital, Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, Coleman Kendall, economista americano.

Segui il live

Per guardare la diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al sito Wall Street Italia o ai relativi canali social della testata.