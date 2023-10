Nuovo appuntamento in diretta con Smart Talk lunedì 9 ottobre alle ore 15:00, puntata in cui si parlerà di guerra e rischio Italia, con un focus particolare sui conti pubblici dopo la Nadef, l’impennata dello spread e un commento alla situazione in Israele. Ospiti del nostro direttore Leopoldo Gasbarro saranno Maurizio Mazziero, analista finanziario, Alan Friedman, economista e giornalista, Coleman Kendall, economista americano e Angelo Drusiani, advisor di Ersel Wealth Management.

Segui il live oggi alle 15

Per guardare la diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al sito Wall Street Italia o ai relativi canali social della testata.