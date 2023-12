WSI Smart Talk live martedì alle 15: “Il valore dell’impresa”

Qual è il valore dell’impresa? Questo l’importante quesito a cui cercheremo di rispondere domani in diretta, a partire dalle 15, nella nuova puntata di WSI Smart Talk a cura del nostro direttore Leopoldo Gasbarro. Un appuntamento a cui parteciperanno professionisti di maggiore esperienza e giovani imprenditori, per approfondire il tema dei processi d’innovazione e delle potenzialità di crescita delle aziende nostrane. Vediamo tutto nell’analisi.

Il focus sulle imprese

In particolare, in questo nuovo appuntamento con Smart Talk saranno diversi gli ospiti che interverranno. Ci sarà Ettore Ravizza, AD di Genera Holding e Co-founder di Legendary Drink, esperto in materia di strategie aziendali. Parteciperà anche Roberto Carnicelli, Co-founder & CEO di Eoliann, startup che misura i danni economici degli eventi climatici. Un tema di grandissima attualità. Poi ci saranno Beniamino Tambelli, Founder & DG di TCM Group, e Matteo Picciotti, Co-founder di Color Max, due figure imprenditoriali con un’esperienza pluriennale che porteranno al tavolo del confronto anche l’importanza di un valore come l’esperienza nel fare impresa.

Segui la diretta

Insomma, dalla spinta innovatrice delle startup alle strategie aziendali dei professionisti più esperti, l’appuntamento di martedì regalerà sicuramente una visione a 360° del mondo impresa. Per chi volesse, da qui sarà possibile seguire in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.