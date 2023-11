WSI Smart Talk, oggi alle 15 il focus sulle imprese italiane

Le imprese rappresentano l’anima e il cuore dell’economia italiana. Proprio per questo oggi, la nuova puntata di Smart Talk, in diretta oggi alle 15, sarà incentrata proprio su quello che sta accadendo alle aziende nostrane in questo momento così importante e delicato. Vediamo tutto nell’analisi.

La view delle aziende

In particolare, nella nuova puntata di Smart Talk cercheremo di capire cosa sta accadendo al Paese, guardando quella che è la situazione generale dal punto di vista degli imprenditori. Il nostro direttore Leopoldo Gasbarro sarà accompagnato in questo racconto da due ospiti di rilievo come Massimo Vitali, Presidente di Vitali SPA e Pierluigi Cordua, Presidente di Confapi Brescia.

Segui il live oggi alle 15

Per guardare la diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al sito Wall Street Italia o ai relativi canali social della testata.