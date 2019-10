Al via il World Business Forum a Milano, fra leadership e innovazione

Il World Business Forum, l’evento itinerante organizzato da Wobi e presente in 10 città suddivise in 3 continenti, farà la sua tappa a Milano fra il 29 e il 30 ottobre, presso il MiCo. Il fil rouge della serie di incontri, che vedranno “in cattedra” numerosi esperti di fama internazionale, sarà costituito dagli aspetti relazionali alla base della crescita aziendale.

“Super Minds”, il titolo di questa edizione del Wbf, “ci ricorda come il talento non debba essere più considerato meramente come una connotazione individuale, ma sempre più come un vero e proprio paradigma di organizzazione aziendale che coinvolge manager, dipendenti e anche stakeholder esterni all’azienda”, ha dichiarato il marketing director Europe di Wobi, Francesco Manzullo.