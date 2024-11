WisdomTree amplia la gamma Efficient Core UCITS con un nuovo ETF globale

WisdomTree ha ampliato la sua gamma di ETF Efficient Core in Europa con il lancio del WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG). L’NTSG si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Global Efficient Core Index (l’Indice) e ha un total expense ratio (TER) dello 0,25%. L’NTSG è stato quotato oggi su Borsa Italiana.

L’Indice è progettato per fornire un’esposizione del 90% ai titoli azionari large cap dei paesi sviluppati globali e del 60% ai future sulle obbligazioni governative globali, offrendo di fatto un’alternativa con leva e più efficiente in termini di capitale al tradizionale portafoglio 60/40.

L’ETF investe il 90% degli asset in un paniere diversificato di società large cap che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree. Per migliorare i benefici dell’asset allocation, si sovrappone un’esposizione del 60% ai future sulle obbligazioni governative globali, utilizzando il restante 10% del portafoglio come collaterale in contanti per i future. Il portafoglio di future è composto da contratti future su obbligazioni governative di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone con scadenze comprese tra 2 e 30 anni. Le esposizioni sono ribilanciate trimestralmente.

La strategia alla base della gamma di ETF Efficient Core di WisdomTree si fonda su principi accademici e sulla moderna teoria del portafoglio. Da tempo gli accademici sostengono che il portafoglio ottimale per un determinato livello di rischio è una versione con leva del portafoglio che presenta lo Sharpe ratio migliore. Sfruttando la leva in un portafoglio tradizionale 60/40, gli investitori possono ottenere un livello di volatilità simile a quello di un portafoglio che alloca il 100% ad azioni, ma con lo Sharpe ratio migliore di un portafoglio 60/40.

Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, ha affermato:

“Il concetto di Efficient Core mira a fornire un altro potente mezzo che gli investitori possono utilizzare per andare oltre i limiti e continuare a migliorare i loro portafogli. Combinando i due strumenti principali della moderna teoria del portafoglio, la diversificazione e la leva, è possibile ottenere un’efficienza ancora maggiore. Il risultato ambito è un portafoglio che mantenga un’elevata correlazione con il mercato per cogliere i possibili rialzi delle azioni, con una volatilità e un drawdown potenzialmente più bassi grazie a una maggiore esposizione al reddito fisso, consentendo inoltre di allocare ad altri elementi di diversificazione o strategie alternative, come broad commodity, oro o criptovalute”.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto:

“I nostri ETF Efficient Core, basati sulla ricerca, sono una dimostrazione delle sinergie e delle innovazioni che WisdomTree può apportare agli investitori come emittente di ETF globale e differenziato. L’approccio ponderato di WisdomTree all’innovazione si concentra sull’offerta di soluzioni che aggiungono valore ai portafogli e che aiutano gli investitori a raggiungere i loro obiettivi di investimento. Grazie a questa gamma di ETF, è possibile far fruttare il proprio capitale, aumentando l’efficienza dell’allocazione degli asset core e migliorando al contempo il profilo di rischio/rendimento di un portafoglio”.

Informazioni sull’ETF