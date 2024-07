Wimbledon: montepremi da record per l’edizione 2024, quanto incasserà il vincitore

Montepremi da record per l‘edizione 2024 di Wimbledon. Il più noto dei tornei di tennis su erba del Grande Slam ha messo in palio quest’anno la bellezza di 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro (la cifra comprende eventi singoli, doppi e in carrozzina), l’11,9% in più rispetto al 2023. Wimbledon 2024 supera così lo US Open 2023 e diventa lo slam più ricco di sempre. In attesa, ovviamente, del quasi certo rialzo per le cifre di New York.

Come sempre, ad aggiudicarsi la fetta più grossa saranno in vincitori dei singolari maschili e femminili, che intascheranno 2,7 milioni di sterline ciascuno. Non andrà male anche al numero due: assicurarsi la finale vorrà dire intascare 1,4 milioni di sterline. Ma già aver passato il primo turno ha garantito un assegno da 60 mila sterline.

Lo scorso anno, Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova hanno portato a casa 2,35 milioni di sterline a testa.

Singolari maschili e femminili

Vittoria: £2.700.000 +14.9 %

Finale: £ 1.40.000 +19.1 %

Semifinale: £ 715.000 +19.2 %

Quarti: £ 375.000 +10.3 %

Ottavi: £ 226.000 +9.2 %

Terzo turno: £143.000 +9.2 %

Secondo turno: £ 93.000 +9.4 %

Primo turno: £ 60.000 +9.1 %

Qualificazioni

Terzo turno: £40.000 +11.1 %

Secondo turno: £25.000 +14.9 %

Primo turno: £15.000 +17.6 %

Doppio

Vittoria: £650,000 +8.3 %

Finale: £330,000 +10.0 %

Semifinale: 167,000 +11.3 %

Quarti: £84,000 +12.0 %

Terzo turno: £42,000 +15.9 %

Secondo turno: £25,000 +13.6 %

Primo turno: £15,750 +14.5 %

Doppio misto