WhatsApp down in tutta Italia, che cosa sta succedendo

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta, non funziona: dalle 8:30 circa di questa mattina, la rotellina nella schermata in alto ha preso a girare a vuoto senza a non trovare più segnale. Il blocco è stato confermato anche dal sito Downdetector, una piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi.

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”: ha affermato un portavoce di Meta.

Che cosa sta succedendo

Nel frattempo, sono già migliaia invece le segnalazioni che arrivano da tutto il Paese, soprattutto da città come Torino, Milano, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Bari. Tutto questo, mentre l’hashtag #Whatsappdown è in tendenza tra i più ricercati di Twitter.

Tra le segnalazioni di disservizi al sito Downdetector.com, l’impossibilità di inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare l’app e a reinstallarla, ma senza successo. Offline anche la versione desktop. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.

Non è certo la prima volta che l’app di messaggistica presenta problemi. Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un altro ‘down’, ma quella volta di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche tanto di scuse ufficiali del fondatore Mark Zuckerberg.