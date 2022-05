WEF 2022: sindaco di Miami, Bitcoin non è solo una risorsa d’investimento

Il sindaco di Miami Francis Suarez ritiene che Bitcoin (BTC) dovrebbe essere visto da una prospettiva di innovazione piuttosto che solo come un mezzo di investimento.

I commenti di Suarez sono arrivati ​​durante la sua discussione su “The Future of Crypto” al terzo giorno del World Economic Forum (WEF) 2022 in corso a Davos. Suarez ha detto:

“Viviamo in un mondo in cui gli investitori guardano alle cose solo da una prospettiva di rendimento, ma Bitcoin dovrebbe essere visto da una prospettiva innovativa e tecnologica”.

Alla domanda sulle sue opinioni sul dibattito sulla volatilità nel mercato delle criptovalute, Suarez ha affermato che il fenomeno fa parte dell’ecosistema delle criptovalute ed è stato comune tra la tecnologia in evoluzione e quella nascente.