Webinars UniCredit: strategie operative con Bonus Cap, Top Bonus e Cash Collect

Torna l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, giovedì 20 maggio ore 16.00.

Ospiti del Webinar il trader professionista e fondatore di SOS Trader Pietro Di Lorenzo e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit.

A condurre sarà Michele Fanigliulo analista finanziario e tecnico dell’Ufficio Studi di WSI.

Il webinar sarà l’occasione per imparare con i professionisti come selezionare le migliori opportunità tra i certificati d’investimento sia a barriera continua che barriera discreta, in un contesto particolarmente favorevole a questi prodotti.

I mercati infatti sono entrati in una fase di tensione legata alla paura che un rialzo troppo brusco dell’inflazione possa portare con sé un cambio delle politiche monetarie delle banche centrali. Bonus Cap, Top Bonus e Cash Collect possono dunque essere un’alternativa valida all’investimento diretto sul mercato azionario.

