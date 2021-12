Webinars UniCredit: proteggersi dalle “varianti” presenti sui mercati

Si rinnova l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, mercoledì 15 dicembre ore 17.30.

Ospiti del Webinar Enrico Malverti, trader professionista membro del Comitato Direttivo di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica) e portfolio manager iscritto alla FCA (Financial Conduct Authority), e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit. A condurre sarà Valeria Panigada giornalista di WSI.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il nostro link.

Il webinar sarà l’occasione per individuare le “varianti” presenti sui mercati che potrebbero innescare movimenti improvvisi e aumentare la volatilità. Dai dati macro, alle mosse delle banche centrali e agli sviluppi sul fronte sanitario, sono diverse le incognite che potrebbero movimentare gli scambi. In questo contesto caratterizzato da maggiore incertezza, potrebbe essere utile elaborare una strategia di copertura a breve termine con i certificati a leva.

In particolare, i professionisti del settore spiegheranno come utilizzare questi strumenti in ottica hedging, attraverso esempi pratici.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.