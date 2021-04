Webinars UniCredit: euforia sui mercati e volatilità ai minimi, un mix pericoloso

Torna l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, giovedì 22 aprile ore 17.00.

È un mix piuttosto pericoloso quello che stiamo assistendo sui mercati finanziari nelle ultime settimane. Indici in piena euforia che continuano a segnare nuovi massimi e volatilità (VIX e VSTOXX) che scende sui minimi da gennaio-febbraio 2020: tornata dunque sui valori pre-covid.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il link.

Come sappiamo la volatilità è ciclica e dunque, dopo fasi di compressione, tende a ripartire, portando tensione sul mercato. Interessante anche il comportamento dell’oro, bene rifugio per eccellenza che sembra aver creato il bottom.

Come leggere ed interpretare questi dati e soprattutto come comportarsi sui mercati in vista dell’estate che statisticamente porta con sé picchi di volatilità?

Ne parliamo con Giovanni Cuniberti, Marco Medici e Michele Fanigliulo.

In particolare, Giovanni Cuniberti, Trader Professionista, Docente Universitario e Responsabile Consulenza Gamma Capital Markets ci darà la sua view sul mercato, evidenziando i settori più interessanti e come affrontare al meglio i mercati in questo frangente. Inoltre, il trader individuerà alcune strategie operative con i Turbo Certificates su alcuni titoli caldi.

Con Marco Medici, specialista prodotto UniCredit scopriremo cosa sono e come sfruttare al meglio i Turbo Certificates. Michele Fanigliulo invece individuerà alcune opportunità relativamente ai certificati d’investimento UniCredit.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.