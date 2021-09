Webinars Unicredit: come prepararsi alle mosse delle banche centrali con i certificati

Si rinnova l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, martedì 21 settembre alle ore 17.30.

Ospiti del Webinar Vincenzo Gallo, direttore Ufficio Studi Certificati e Derivati, e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit. A condurre sarà Valeria Panigada, giornalista di WSI.

Il webinar sarà l’occasione per guardare da vicino le principali banche centrali, Bce e Fed in primis, per capire quale possibile evoluzione della politica monetaria negli Stati Uniti e in Europa e quali possibili impatti sui mercati finanziari. Alla luce di questi scenari, gli esperti illustreranno possibili strategie di investimento con i certificati di UniCredit.

In particolare, i professionisti del settore selezioneranno le opportunità più efficaci tra le ultime emissioni, come un’alternativa valida all’investimento diretto sul mercato azionario in grado di limitare un possibile aumento di volatilità ed incertezza.