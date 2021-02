Warren Buffett: i nuovi investimenti si concentrano sulle auto elettriche

Anche il finanziere americano Warren Buffett ha compreso le potenzialità dei veicoli elettrici. GreenPower Motor, produttore di autobus elettrici ha annunciato di aver siglato un accordo con Forest River, controllata della holding Berkshire Hathaway che produce una gamma diversificata di veicoli commerciali.

Forest River sta comprando fino a 150 cabine e telai targati GreenPower EV Star da utilizzare in nuove offerte completamente elettriche vendute da Forest River. Si sancisce così l’ingresso della Berkshire Hathaway, la creatura del noto miliardario investitore Buffett, nello spazio dei veicoli elettrici anche se non è la sua unica incursione in questo settore.

Un’altra controllata della Berkshire, Fontaine Modification, sta costruendo camion pesanti a celle a combustibile per i clienti della Hyzon Motors che si sta per quotare in Borsa dopo la fusione con la SPAC Decarbonization Plus Acquisition.

La Berkshire possiede anche circa il 21% del produttore cinese di auto elettriche e batterie, BYD le cui azioni sono salite di circa il 480% nell’ultimo anno.

Warren Buffett sta investendo in Tesla?

L’oracolo di Omaha quindi è intenzionato a seguire il trend in corso della transizione energetica e secondo gli ultimi rumor, pare che starebbe segretamente costruendo una posizione su Tesla. La scorsa settimane le azioni della società guidata da Elon Musk sono salite di oltre il 10%.

A sostenere la tesi secondo cui Buffett starebbe investendo in Tesla è David Kass, professore di finanza presso l’università del Maryland, che parlando a Business Insider ha affermato che “senza dubbio Buffett sta costruendo una grande posizione adesso e che potrebbe essere svelata nella sua prossima dichiarazione 13F”.

Già lo scorso anno la Berkshire Hathaway, la società di investimento di Warren Buffett, aveva richiesto un investimento riservato in una nuova società che non voleva rivelare per non influenzare eccessivamente il mercato e contemporaneamente Tesla catalizzò gli acquisti a Wall Street.