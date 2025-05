Warren Buffett: cosa c’è nel portafoglio della Berkshire Hathaway?

Nel mondo degli affari è un guru, seguito da milioni di persone che vorrebbero avere la sua stoffa nel fiutare gli affari. E a 94 anni suonati, continua a tenere banco. Parliamo di Warren Buffett, il fondatore del conglomerato Berkshire Hathaway, una holding statunitense, in assoluto tra le più grandi del mondo.

Tutto quello che Buffett compra o scarica è particolarmente seguito dai mercati per capire quale società sono ben posizionate e quali invece calano.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le ultime azioni di Buffett

Nel quarto trimestre del 2024, Buffett ha aperto una posizione in Constellation Brands, la società madre della birra Corona, mentre è uscito da Ulta Beauty. Tra le altre mosse chiave del quarto trimestre, la Berkshire di Buffett ha mantenuto le sue massicce partecipazioni in Apple e Chevron dopo i pesanti tagli dei trimestri precedenti. Ma la Berkshire ha scaricato anche titoli bancari e finanziari, riducendo le grandi posizioni in Bank of America, Nu Holdings e Citigroup.

E le vendite della Berkshire continuano anche nel primo trimestre del 2025. In questo lasso di tempo, la holding di Buffett ha acquistato Sirius XM e Occidental Petroleum e ha venduto ulteriormente Bank of America, nonchè la società di dialisi DaVita, come risulta da documenti ufficiali.

I principali titoli del portafoglio di Warren Buffett

Vediamo nel dettaglio quali sono i titoli più importanti del portafoglio di Berkshire per numero di azioni, a febbraio 2025:

Bank of America: 680,2 milioni di azioni

Coca-Cola: 400 milioni

Kraft Heinz: 325,6 milioni

Apple: 300 milioni

Occidental Petroleum: 265 milioni

American Express: 151,6 milioni

Sirius XM: 119,8 milioni

Chevron: 118,6 milioni

Kroger: 50 milioni

Nu Holdings: 40,2 milioni

Complessivamente, Buffett e il suo team di investimento supervisionano circa 50 titoli nel portafoglio azionario di Berkshire, che ha un valore superiore a 300 miliardi di dollari.

Tra il 1965 e il 2023, il portafoglio azionario di Berkshire Hathaway ha registrato un guadagno annuo composto del 19,8%. Si tratta di un guadagno quasi doppio rispetto al 10,2% dell’indice S&P 500, dividendi inclusi. Buffett è conosciuto come un investitore “buy-and-hold”, che mantiene le azioni per anni e persino per decenni. Ultimamente, però, si è assistito a un rapido ricambio.

Dal 2020, la leggenda degli investimenti ha scaricato molti titoli finanziari, farmaceutici e aerei, non molto tempo dopo averli acquistati per la prima volta. Tuttavia, Buffett continua a dare priorità alla ricerca e all’acquisto di titoli di qualità a un prezzo equo e a mantenerli a lungo termine. Con pazienza costruisce queste posizioni nel tempo.

Così per fare qualche esempio, Buffett possiede Coca-Cola e American Express da diversi decenni e Apple dal 2016. Attualmente Apple rappresenta il 28% del portafoglio azionario totale di Berkshire, rispetto al 6% del 2016.