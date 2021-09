Warren Buffett compie 91 anni, le sue frasi più celebri

Warren Buffett, forse l’investitore più famoso nella storia del mondo anche grazie alla sue frasi celebri, ha compiuto 91 anni all’inizio di questa settimana, il 30 agosto. In onore del compleanno di “Oracle of Omaha”, abbiamo messo insieme un elenco delle nostre dieci citazioni preferite di Warren Buffett.

Warren Buffett, le frasi più celebri

1) “È solo quando la marea si alza che scopri chi ha nuotato nudo.”

Gli investitori o le società che assumono rischi eccessivi durante i mercati rialzisti o le espansioni economiche non sono veramente esposti fino a quando non arriva la recessione ed a quel punto è troppo tardi per intervenire.

2) “Cerchiamo semplicemente di avere paura quando gli altri sono avidi e di essere avidi solo quando gli altri hanno paura“.

Questo è un altro modo di guardare alla filosofia “compra basso, vendi alto” per cui Buffett è noto.

3) “Prevedere la pioggia non conta, costruire l’arca sì.”

Essere previdenti non ha senso se non agisci di conseguenza.

4) “Qualcuno è seduto all’ombra oggi perché qualcuno ha piantato un albero molto tempo fa.”

I grandi investimenti richiedono tempo. Pianifica a lungo termine e sii paziente. Mettere il lavoro ora alla fine ripagherà lungo la strada.

5) “Non investire mai in un business che non puoi capire”.

Se non si capisce il business in cui stanno investendo, stanno essenzialmente lanciando freccette alla cieca.

6) “È molto meglio acquistare un’azienda meravigliosa a un prezzo equo, che un’azienda equa a un prezzo eccezionale.”

Il valore a lungo termine non è determinato dal proprio punto di ingresso. Alla lunga vinceranno i vincitori.

7) “Il nostro periodo di detenzione preferito è per sempre.”

Quando trovi l’azienda giusta con un forte team di gestione, non c’è motivo per uscire dalla tua posizione. Resisti finché non credi più nella visione a lungo termine.

8) “Se la storia passata fosse tutto ciò che serve per giocare al gioco del denaro, le persone più ricche sarebbero i bibliotecari”.

Gli investitori devono avere un senso del valore intrinseco e una visione per il futuro. Coloro che si limitano a guardare le tendenze del passato rimarranno nella polvere.

9) “Il prezzo è quello che paghi. Il valore è quello che ottieni.”

Gli investitori devono cercare di trovare investimenti con una chiara discrepanza tra valore e prezzo. La stima del valore implica una visione per il futuro che va oltre il presente.

10) “Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla.”

Gli esseri umani giudicano e tendono a ricordare il negativo molto più del positivo. Bisogna rimanere fedeli ai loro valori e principi per mantenere la loro reputazione.