L’editoriale del magazine Wall Street Italia di maggio 2024

Avete presente la leva che solleva il mondo? Quella che ci fa capaci di accumulare denaro dal denaro, risparmio dal risparmio, investimenti da investimenti? Ebbene è quella dell’interesse composto. È quella forza che aggiunge valore al valore e che moltiplica i nostri risultati finanziari all’ennesima potenza. L’interesse composto è dato da una serie di azioni sistematiche che si sviluppano nel tempo e non vale soltanto per i mercati finanziari, non vale soltanto per quello che attiene gli interessi sui nostri investimenti.

La forza dell’interesse composto è determinata da tante, tante piccole azioni nel tempo. Queste azioni, nel momento in cui si ripetono nel tempo, nel momento in cui sono deliberatamente attente alla positività, rappresentano, in qualunque settore della vita, lo svilupparsi di dinamiche sempre più positive. Pensate semplicemente ai rapporti personali, di qualunque natura essi siano, da quelli professionali a quelli di stampo affettivo o sentimentale. Pensate alla forza che scatenerebbero tre semplici parole, (Ti Voglio Bene) messe in fila nella maniera giusta e ripetute nel tempo a chi le merita. Pensate se ogni mattina le persone da cui siete amati, ve lo facciano sapere, ve lo ricordino a parole, ve lo ricordino con un piccolo gesto, ve lo raccontino con un sorriso. Pensate a come vi sentireste, a come avvertireste gli effetti dell’interesse composto degli affetti che si sommano e si moltiplicano tra loro.

Sì perché quel “modus operandi”, costruito intorno a ciascuno di noi, rappresenta proprio questo: l’interesse composto della nostra comune voglia di guardare al mondo, al mondo di ognuno dei nostri affetti più cari, dei nostri colleghi, dei nostri amici, con la corretta attenzione. L’agire nel tempo, una piccola azione ogni volta. Questa piccola attenzione ci porta verso un domani che crediamo e vogliamo sempre più in linea con ciò che desideriamo per noi e per le nostre famiglie.

Noi siamo l’interesse composto di ciò che facciamo. Noi possiamo essere quelli che danno valore al valore, non al valore dei soldi, al valore della vita di ciascuno di noi; oppure siamo quelli che aggiungono negativo a negativo. Noi siamo quelli che scelgono con attenzione come far moltiplicare i nostri risparmi o siamo quelli che li depauperano nel tempo. Noi siamo quelli che…sceglieremo di essere.

Per abbonarti al magazine Wall Street Italia clicca qui