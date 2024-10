Wall Street: nuovi record per Dow e S&P 500. E per gli analisti la corsa è destinata a continuare

Nuovi record per Wall Street, favoriti dall’avvio sopra le attese della stagione delle trimestrali Usa. Ieri, alla chiusura del mercato, lo S&P 500 è salito dello 0,77% a 5.859,85, mentre il Dow Jones è avanzato di 201,36 punti, sfondando il tetto di 43 mila punti (43.065,22 per la precisone). Per entrambi gli indici si tratta di massimi storici. Il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,87%, chiudendo a 18.502,69.

Ottimismo sulla stagione delle trimestrali

Ad alimentare l’ottimismo degli investitori sono state le prime trimestrali del settore bancario. In particolare, sotto i riflettori sono finiti i conti di JPMorgan Chase e Wells Fargo, entrambi sopra le attese.

Finora delle 30 società dello S&P 500 che hanno pubblicato i risultati, circa il 5% ha battuto le attese rispetto al 3% dello scorso trimestre, secondo le stime Bank of America. Complessivamente, le stime di FactSec per il terzo trimestre del 2024 sono per un tasso di crescita annuale degli utili delle società che appartengono allo S&P 500 del 4,2%. Se così fosse, si tratterebbe del quinto trimestre di fila in crescita per gli utili Usa, anche se con la percentuale più debole degli ultimi quattro trimestri.

A proposito della stagione degli utili, gli analisti di UBS spiegano:

“Ci aspettiamo una crescita degli utili per azione (EPS) dell’indice S&P 500 del 5-7% per il trimestre di settembre, rispetto all’11% del secondo trimestre a causa del calo dei prezzi del petrolio”, hanno scritto in una nota. “Ma la nostra previsione di crescita degli utili per l’intero anno 2024, pari all’11%, rimane invariata e riteniamo che i risultati del terzo trimestre dovrebbero confermare che la crescita degli utili delle società a grande capitalizzazione è solida in un contesto macro resiliente”.

Dove andrà Wall Street nei prossimi mesi

Nonostante la Borsa Usa abbia aggiornato i massimi storici, gli investitori restano in ansia in attesa delle elezioni Usa, in calendario il 5 novembre, ma anche per l’aumento repentino dei rendimenti del Tesoro, l’incertezza sul ritmo dell’allentamento della politica della Federal Reserve e, non ultimo, per l’escalation dei rischi geopolitici in Medio Oriente.

Secondo Ross Mayfield, investment strategist di Baird, nelle prossime tre settimane non è dunque escluso un ritorno alla volatilità. Anche se in un “orizzonte temporale di tre o sei mesi” l’esperto si dice “ottimista alla luce di un ridimensionamento dei tassi, un atterraggio morbido dell’economia e un buon andamento degli utili” della Corporate Usa.

E su un futuro in rosa per i mercati statunitensi scommette anche Peter Oppenheimer, chief global equity strategist di Goldman Sachs. Secondo l’esperto, l’economia statunitense sta entrando “in una fase più favorevole del ciclo grazie ad un miglioramento della crescita economica e tassi di interesse più bassi, una combinazione storicamente positiva per le azioni”.

Un view positiva sul mercato arriva anche da UBS. Nonostante, le valutazioni elevate, gli analisti della banca elvetica si aspettano che lo S&P 500 raggiungerà 6.200 punti entro giugno 2025, il 6% sopra i livelli attuali. Tutto questo grazie ad una serie di fattori che vanno dal miglioramento delle prospettive di crescita economia, passando dagli utili, fino ad arrivare alla politica espansiva e alle prospettive brillanti per il settore dell’Intelligenza artificiale.

Ricordiamo che l’S&P 500 ha guadagnato oltre il 23% quest’anno. Il mercato toro ha recentemente compiuto due anni e il benchmark ha guadagnato complessivamente circa il 63% da quando ha toccato il minimo di chiusura nell’ottobre 2022.