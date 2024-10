JP Morgan supera la prova trimestrali: utili e ricavi battono le stime

Al via la stagione delle trimestrali delle grandi banche statunitensi. Ad alzare il velo sui conti oggi è la JPMorgan Chase che ha pubblicato i risultati del terzo trimestre, superando le stime relative a utili e ricavi, grazie a un reddito da interessi superiore alle aspettative.

JP Morgan Chase: i risultati del terzo trimestre

Nel dettaglio il colosso USA guidato da Jamie Dimon ha realizzato un utile a 4,37 dollari per azione contro i 4,01 dollari per azione stimati da LSEG e ricavi a 43,32 miliardi di dollari, contro i 41,63 miliardi di dollari stimati.

JPMorgan ha dichiarato che l’utile è sceso del 2% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 12,9 miliardi di dollari, mentre il fatturato è salito del 6% a 43,32 miliardi di dollari. Il reddito netto da interessi è salito del 3% a 23,5 miliardi di dollari, superando le stime di 22,73 miliardi di dollari di StreetAccount, grazie ai guadagni derivanti dagli investimenti in titoli e alla crescita dei prestiti nel settore delle carte di credito. I risultati della banca sono stati favoriti anche dalla sua divisione di Wall Street. Le commissioni di investment banking sono salite del 31% a 2,27 miliardi di dollari nel trimestre, superando le stime di 2,02 miliardi di dollari.

Il trading a reddito fisso ha generato entrate per 4,5 miliardi di dollari, invariate rispetto all’anno precedente ma superiori alle stime di StreetAccount di 4,38 miliardi di dollari. Il trading di titoli azionari è balzato del 27% a 2,6 miliardi di dollari, superando le stime di 2,41 miliardi di dollari, secondo StreetAccount.

Jamie Dimon: situazione geopolitica in peggioramento

L’amministratore delegato Jamie Dimon ha sottolineato gli straordinari risultati trimestrali dell’azienda, affrontando anche gli sforzi delle autorità di regolamentazione per costringere le banche a detenere più capitale ed esprimendo preoccupazione per i crescenti rischi geopolitici, con le condizioni ad oggi più “insidiose e in peggioramento”.

Il CEO della banca più importante degli USA, il cui nome è apparso più volte durante la campagna presidenziale, vede crescere i rischi in tutto il mondo tra i crescenti conflitti in Medio Oriente e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che non mostra segni di diminuzione.

“Da tempo monitoriamo attentamente la situazione geopolitica e i recenti eventi dimostrano che le condizioni sono insidiose e stanno peggiorando”, ha dichiarato venerdì Dimon nel comunicato sugli utili del terzo trimestre della banca. “C’è una significativa sofferenza umana e l’esito di queste situazioni potrebbe avere effetti di vasta portata sia sui risultati economici a breve termine sia, cosa più importante, sul corso della storia”, ha dichiarato Dimon.

Dimon ha inoltre dichiarato di rimanere cauto sul futuro dell’economia, nonostante i segnali di un atterraggio morbido da parte della Federal Reserve.

“Sebbene l’inflazione stia rallentando e l’economia statunitense rimanga solida, rimangono diverse questioni critiche, tra cui gli ampi deficit fiscali, le esigenze infrastrutturali, la ristrutturazione del commercio e la rimilitarizzazione del mondo (…) Sebbene ci auguriamo che le cose vadano per il meglio, questi eventi e l’incertezza che regna dimostrano perché dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione”.

Le azioni di JPMorgan sono salite di circa il 2% nelle contrattazioni di venerdì e sono aumentate del 25% quest’anno, superando il guadagno del 20% dell’indice bancario KBW.

Wells Fargo: ricavi e utili in calo

Anche Wells Fargo ha pubblicato i risultati trimestrali oggi, mentre Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley li comunicheranno la prossima settimana.

La Wells Fargo in particolare ha registrato un utile per azione a 1,42 dollari per azione e ricavi a 20,37 miliardi di dollari contro i 20,42 miliardi attesi.

L’istituto di credito con sede a San Francisco ha registrato 11,69 miliardi di dollari di reddito netto da interessi, in calo dell’11% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e inferiore alla stima di FactSet di 11,9 miliardi di dollari. Wells ha dichiarato che il calo è dovuto all’aumento dei costi di finanziamento in seguito alla migrazione dei clienti verso prodotti di deposito a più alto rendimento.