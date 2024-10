Al via la stagione delle trimestrali Usa, fari puntati sulle banche

Fari dei mercati puntati, già da domani, sull’avvio della stagione delle trimestrali Usa, quella riferita al terzo trimestre fiscale.

Complessivamente, le attese per il terzo trimestre del 2024 sono per un tasso di crescita annuale degli utili delle società che appartengono allo S&P 500 del 4,2%. Se così fosse, si tratterebbe del quinto trimestre di fila in crescita per gli utili Usa, anche se con la percentuale più debole degli ultimi quattro trimestri ed in peggioramento rispetto al +7,9% previsto sino a metà luglio.

Occhi puntati sulle banche

In una fase di generale rallentamento della redditività, l’attenzione sarà concentrata sul settore finanziario e in particolare sulle banche. Secondo le stime di FactSect, nel terzo trimestre, il settore finanziario, che rappresenta il 50% delle società dell’S&P 500 che comunicherà gli utili per il periodo chiuso a fine settembre, registrerà un calo degli utili su base annua del -0,4%.

Sul risultato finale pesano le banche, unico comparto che dovrebbe registrare un calo degli utili (stimato intorno al -12%). All’interno del settore delle banche, si prevede che il sottosettore delle banche regionali riporterà i risultati modesti (-1% circa) mentre faranno peggio del grandi banche diversificate (attese -13%)

Meglio gli altri quattro sotto-settori. In particolare:

mercati dei capitali ( +11%): all’interno del settore dei mercati dei capitali, si prevede che tutti e tre i sotto-settori registreranno una crescita degli utili su base annua: Investment Banking & Brokerage (15%), Financial Exchanges & Data (9%) e Asset Management & Custody Banks (8%);

assicurazioni (+9%);

(+9%); servizi finanziari (+4%);

(+4%); consumer finance (+1% circa).

Se si escludesse il settore delle banche, il tasso di crescita degli utili stimato per il settore finanziario sarebbe del 6,9%.

Le cause della debolezza

Ma la debolezza della redditività delle banche, secondo gli analisti, dovrebbe continuare. Questo a causa del ciclo di riduzione dei tassi della Federal Reserve (Fed), che rischia di pesare sul reddito netto da interessi (NII) delle banche. La crescita del margine d’interesse è in calo già da quattro trimestri consecutivi.

I giorni chiave da segnare in calendario per gli utili delle banche sono:

11 ottobre: Wells Fargo, Jp Morgan

Wells Fargo, Jp Morgan 15 ottobre: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley

Test chiave per gli investitori rialzisti

La stagione delle trimestrali che sta per partire riveste un ruolo chiave anche alla luce delle recenti performance del mercato: da inizio anno, lo S&P 500 ha segnato un aumento del 20%. A questo punto, gli investitori sperano che i risultati ma anche le prospettive future giustifichino le valutazioni sempre più ricche di un mercato azionario statunitense che si muove sui massimi storici.