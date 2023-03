Wall Street Italia, il sommario del numero di marzo 2023

È online il numero di marzo 2023 di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina è dedicata alla società di gestione PGIM. Con il country head, Alessandro Aspesi, abbiamo fatto il punto sui mercati finanziari e le prossime mosse della società di gestione Usa sul mercato italiano.

Il dossier

Il dossier di questo mese è intitolato “Ri-assicurati”, nel quale sono stati messi in evidenza tutti i motivi che dovrebbero spingere gli italiani a pensare di più al futuro della propria vita e della famiglia anche sottoscrivendo delle polizze assicurative in grado di far fronte a degli eventi avversi.

Ci sono poi gli interventi di Generali Italia e Unipol che illustrano le nuove tendenze nel campo delle polizze sanitarie necessarie per fare fronte ai nuovi scenari che vedono una riduzione delle prestazioni erogate dal welfare pubblico.

Ma non solo. C’è anche un aggiornamento sul caso delle polizze emesse dalla compagnia Eurovita.

Abbiamo poi ricordato quali sono i titoli azionari preferiti di Warren Buffett per cercare rendimento nel corso dei prossimi mesi.

Advisory

Nella sezione dedicata ai consulenti finanziari abbiamo fatto il resoconto dell’evento Il valore della consulenza che si è tenuto il 16 febbraio a Palazzo Mezzanotte.

In particolare sono stati evidenziati i punti di vista delle istituzioni di settore e dei principali amministratori delegati in merito alla disciplina europea che potrebbe modificare il modello di remunerazione dei consulenti finanziari eliminando le retrocessioni a favore del pagamento da parte del risparmiatore di una parcella al proprio consulente finanziario.

Ci siamo poi occupati delle strategie avviate dalle principali reti di consulenza per favorire l’inserimento di giovani professionisti.

Private

Nella sezione dedicata ai private banker, Andrea Ragaini, presidente dell’Aipb, ha evidenziato lo scenario di investimento per i prossimi mesi in relazione al consensus elaborato sulla base delle stime degli intermediari di settore. E’ emerso che per i prossimi mesi la maggior parte degli operatori consiglia di puntare sui titoli di Stato che sulle scadenze decennali offrono rendimenti superiori al 4%. Per quanto riguarda le materie prime l’oro si conferma un porto sicuro per gli investitori mentre sull’azionario è consigliata ancora cautela.

Con Paolo D’Alfonso di Finit Private Bank ha poi sottolineato che consulenza evoluta e gestioni patrimoniali sono la risposta di Finint Private Banking per fare fronte ai bisogni di una clientela sempre più sofisticata che necessita di risposte su misura.

Tax & Legal

Nella sezione dedicata a Tax & legal abbiamo esaminato quali fattori deve considerare un imprenditore o uno start up prima di aprire una sede negli Stati Uniti. La caratteristica più apprezzata oltreoceano è la capacità di una azienda di generare cash flow.

Nelle pagine successive è stato fatto anche il punto sui reati legati ai crimini informatici. Abbiamo evidenziato che la quasi totalità degli attacchi informatici ha origine nell’errore umano di un soggetto che per pigrizia o ignoranza cade nella trappola di ingegneria sociale che l’attaccante ha studiato e che applica con precisione chirurgica.

Assicurazioni

Nella sezione dedicata alle Assicurazioni abbiamo parlato di previdenza complementare. In particolare abbiamo confrontato le performance di un fondo pensione con quelle del TFR in un orizzonte temporale di 40 anni. Dall’analisti è emerso in maniera preponderante il contributo dei vantaggi fiscali a cui sono soggetti i risparmiatori che scelgono di destinare il loro TFR alla previdenza complementare.

Investimenti

La sezione Investimenti si apre con i vincitori degli Italian Certificate Award 2022. La premiazione si è svolta a febbraio presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, che anche per l’edizione 2023, sarà main sponsor dell’iniziativa legata all’industria italiana dei certificati.

Sempre all’interno della sezione Investimenti sono stati esaminati i nuovi certificati emessi da Leonteq, Unicredit e Vontobel. Ma non è tutto per il mondo dei certificati. Con Acepi è stato illustrato anche il funzionamento dei prodotti Twin Win.

Silvia Vianello ci ha poi ricordato che si diventa esperti solo se queste ore vengono spese per esercitarsi nel modo giusto e non per esercitarsi e basta. Ciò che migliora le prestazioni non è la quantità, ma la qualità.

Impresa

Nell’apertura della sezione Impresa Paolo Barbieri, amministratore delegato di Elite, ha evidenziato la scarsa sensibilità delle istituzioni milanesi per il mondo della moda e in particolare delle sfilate. Barbieri ha sottolineato che nelle altre capitali della moda le istituzioni favoriscono gli eventi del settore che garantiscono un elevato indotto.

Gli esperti di Deloitte ci hanno poi ricordato che i progressi e le innovazioni tecnologiche sono solo una parte dei cambiamenti che sta guidando il futuro delle banche. Nuovi ambiti e nuove richieste da parte della clientela stanno interagendo tra loro e stanno creando una moltitudine di novità che dovranno essere soddisfatte ricorrendo soprattutto alla tecnologia.

Immobiliare

Quando si parla di immobili non possiamo dimenticare le nuove direttive europee che impongono un miglioramento della classe energetica delle abitazioni. Secondo un’inchiesta della nostra redazione la nuova direttiva europea sulle case green richiede una riqualificazione energetica delle abitazioni, ma costi da affrontare per ristrutturare gli edifici sono spesso proibitivi rispetto ai benefici ottenibili.